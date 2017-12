Spordimaailm on juba 25 aastat saanud kaasa elada erakordse talendiga snuukrimängija Ronnie O’Sullivani ülivärvikale eduloole. Endine maailmameister Peter Ebdon avaldas arvamust, et O’Sullivani puhul on tegemist ühe kõigi aegade säravaima sportlasega.

Peagi 42. sünnipäeva pidav O’Sullivani peeti juba teismelisena erakordseks mängijaks, kuid ilmselt poleks keegi arvanud, et temast saab snuukri jaoks eluliselt oluline tegelane. Just O’Sullivani toel on snuukri populaarsus maailmas kasvanud ning auhinnarahad ning vaatajanumbrid tõusevad. Arvatakse, et ilma O'Sullivani karismata oleks spordiala käekäik vastupidine.

Viiekordne maailmameister võitis tänavu oma karjääri 30. ranking’u turniiri ning läheneb selles arvestuses Stephen Hendryle (36 võitu). Kuid erinevalt Hendryst võidab O’Sullivan masside südameid ja poolehoidu.