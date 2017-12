Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp tunnistas neljapäeval, et keskkaitsja Ragnar Klavan on haige ja eilsel treeningul kaasa ei teinud. Nüüd aga selgus, et olude sunnil peab eestlane ülikiirelt paranema hakkama.

Nimelt langes vigastusega välja kamerunlane Joel Matip ning Klopil pole keskkaitsesse kuigi palju valikuid. Horvaat Dejan Lovren peaks igal juhul algkoosseisu kuuluma ja tema kõrval loodab Klopp näha just Klavanit. Keskkaitses saaks kasutada ka inglast Joe Gomezit, kuid peatreener on eelistanud teda mängitada äärel.

„Paistab, et Matip on vigastatud. Pärast eelmist mängu oli tal lihastega probleeme,“ ütles Klopp tänasel pressiüritusel. „Adam Lallana töötab endiselt vormi kallal ja Ragnar Klavan oli haige. Loodetavasti on ta tervenenud, eriti arvestades Joeli olukorda. Meil pole kaitseliinis kuigi palju valikuid.“

Klavani ja Matipi lõplik tervislik seisund selgub pärast tänast treeningut.