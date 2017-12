Täna esitleti Tallinnas Eesti edukaima kulturisti, EMi kullamehe Ott Kiivikase elulooraamatut „Visa hing Ott Kiivikas“. Ametliku osa algus venis, sest Kaire-Külli Vaatmanni kirja pandud teosesse küsis autogrammi mitukümmend inimest. Autogrammitund jätkus pärast vahva raamatu tutvustamist.

Oti jutust selgub, et ta oli maast madalast paras pujään. „Ma juba ütlesin, et olen kõik tema patud andeks andnud. Kõik need nääklemised vennaga,“ meenutas peategelase ema Kristina poja lapsepõlve muheldes.

Kristina avaldas, et tegelikult tahtis ta pojale nimeks panna Siim. „Ott kaalus sündides 5,2 kilo,“ jutustas Kiivikase ema. „Toona oli film „Viimne reliikvia“ väga populaarne. Selle järgi tekkiski nimevariant Siim. Aga kui ma poja sünnitusmajast koju tõin, ütles tema isa: see pole mingisugune Siim, see on karu-Ott. Ja nii saigi temast Ott, kuigi see nimi algul mulle üldse ei meeldinud.“