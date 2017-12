Korvpalli Euroliigas alistas Moskva CSKA koduväljakul Barcelona 92:78 ja tõusis taas liidrikohale. Poolaeg kuulus armeeklubile 44:39.

CSKA poolelt olid eriti heas hoos kolm pallurit: Will Clyburn viskas 22 punkti, Cory Higginsi tõi 20 silma ning Nando de Colo arvele jäi 18 punkti, 11 resultatiivset söötu ja 4 vaheltlõiget. Barcelona resultatiivseimad olid Thomas Heurtel ja Kevin Seraphin 11 punktiga.

Sarnaselt Piraeuse Olympiacosega 8 võidu ja 2 kaotuse peale tõusnud CSKA on tänu paremale korvide ka Euroliiga tabeliliider. Esmaspäeval kohtub CSKA VTB Ühisliiga raames kodusaalis Kalev/Cramoga. Barcelona on 4 võidu ja 6 kaotusega 10. kohal.

CSKA - Barcelona tipphetked:

