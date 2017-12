Peatreener Pavel Semenovi sõnul oldi Austraalia vastu taktikaliselt suhteliselt hästi valmis. „See oli meie esimene mäng maailmameistrivõistluste finaalturniiril ja seetõttu närvid natuke dikteerisid mängupilti, aga sellest siiski piisas ja esimene võit on käes,“ ütles ta pressiteate vahendusel.

Mängu parimaks tunnistati kolm väravat visanud Edith Pärnik , kes klubisaalihokit mängib sel hooajal Soomes. Pärnik tunnistas, et algus läks päris raskelt, sest närv oli sees, aga kolmeväravaline spurt tõstis tuju ja aitas edasisele palju kaasa.

„Viisik mängis hästi kokku ja sellest tekkisid isiklikud võimalused ning nii ka hat-trick, samas saame oma mängupilti kindlasti parandada ning juba homse (tänase - toim.) tugeva vastasega peame rohkem kaitsma ja täpsemad olema,“ sõnas ta.

Juba täna Eesti aja järgi kell 18.30 kohtub Eesti naiskond oma teises alagrupimängus võõrustajamaa Slovakkiaga. Mäng toimub turniiri peaareenil, Ondrej Nepelu jäähallis, mis mahutab 10000 pealtvaatajat. Maailmas 9. reitingut hoidev Slovakkia võitis oma reedeses avamängus Singapuri seisuga 12:2.

Eesti koondise treenerid ootavad Austraaliast mitmes mõttes erinevat vastast. „Kindlasti on oodata suurt hulka pealtvaatajaid, loodetavasti leidub kodupubliku kõrval ka meie poolehoidjaid,“ ütles Semenov.

Eesti on varasemalt Slovakkiaga kohtunud neljal korral ja paraku kõik korrad vastase paremust pidanud tunnistama. Slovakkia on maailmameistrivõistlustel osalenud 2007. aastast alates nagu Eestigi. Litsentsiga naismängijaid on Slovakkias 516 ja kuni 19aastaseid tüdrukuid 755.