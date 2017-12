Murdmaasuusatamise Lillehammeri MK klassikasprindi kvalifikatsioon ei pakkunud eestlastele säärast rõõmu nagu nädalatagune Ruka MK. Marko Kilp jäi 0,84 sekundiga esimesena veerandfinaalist välja.

"See jääb kõige rohkem kripeldama," lausus Team Haanja, sealhulgas Kilbi treener Anti Saarepuu telefonitsi Õhtulehele. "Paraku täna läks nii. Nagu eile rääkisin, siis kohad 10-45 on väga tihedad."

Ta lisas: "Marko oli pettunud. Ainus veidi positiivne asi tänasest päevast on see, et [distantsimees] Karel [Tammjärv] tegi enda kohta korraliku etteaste (49. koht, +15,78 - M.T.)."

Saarepuu toonitas, et üldpildis ei tasu tänase ebaedu pärast pead norgu lasta. Niisamuti ei juhtunud rajal midagi erakordset, mille nahka võis sekundeid minna. "Lihtsalt täna olime väljas. Napilt, aga kindlalt. See on sprint."

Kvalifikatsiooni võitis ülivõimsalt norralane Johannes Hoesflot Klaebo, kelle aeg 3.28,99 oli lähimast konkurentidest (venelane Aleksander Bolšunov) 4,31 sekundit kiirem. Ruka MK-l kõik kolm võistlust võitnud Klaebo esitused hämmastavad ka Saarepuud: "Väga võimas!"