Soome endine vormeliäss Mika Häkkinen andis Ilta-Sanomatile intervjuu, kus tuli muuhulgas jutuks tema omaaegse kange konkurendi Michael Schumacheri 18aastane poeg Mick.

Teatavasti on Schumacher 2013. aasta detsembrist saati suusaõnnetuse tagajärjel koomas. Heategevusprogrammi "Keep Fighting" raames on Häkkinen tutvunud ka Mickiga, kes sel aastal kihutas koos meie Ralf Aroniga Euroopa F3-sarjas.

"Mick on sümpaatne noormees," lausus Häkkinen. "Oleme palju erinevatel heategevusüritustel vestelnud."

Kui kõva sõidumees F3 debüüthooajal 12. koha saanud Schumacherist võiks tulla, ei tihanud Häkkinen ennustada. "Võin öelda, et tal on palju häid nõuandjaid. Ja kui ta ühel päeval tuleb minult abi küsima, aitan teda lahkesti," lausus Häkkinen.