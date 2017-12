Östersundi lasketiirus võis eilse naiste 7,5 km sprindivõistluse ajal silmata tavatut vaatepilti: Slovakkia koondise treener Anna Murinova jälgis oma hoolealuste sooritust värvilise parukaga.

Miks? Seda selgitab rahvusvahelise alaliidu IBU telekanalile slovakitar Paulina Fialkova. "Meil oli teeneriga diil. Ta ütles, et kui lõpetan [individuaaldistantsi] esikuuikus, paneb ta mingi värvilise paruka pähe," selgitas kolmapäeval 15 km distantsil viienda koha teeninud Fialkova lõbusalt.

Eilne võistlus Fialkoval ebaõnnestus. Ta tegi neli möödalasku ja sai kirja alles 70. koha.

During #OST17 women's sprint, 🇸🇰Slovakian coach Anna Murinova was spotted wearing a colourful wig, so we investigated the reason behind it 🤪 pic.twitter.com/AQ6pRMcj8j