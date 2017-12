Kusjuures oli Kataloonia tippklubi seni koduväljakul kõik Hispaania liiga mängud võitnud. Kaks varasemat viiki tulid Madridi Atletico ja Valencia vastu võõrsil.

Barcelona jätkab siiski La Liga liidrina, ent Valencial on võimalik jõuda vaid kahe punkti kaugusele. Samuti on see tulemus vesi Atletico ja Reali Madridi veskile.