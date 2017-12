USA üliõpilaskorvpalliliiga NCAA hooaeg algas umbes kolm nädalat tagasi ning on nüüd mürinal tuure kogumas. Nagu ennustada võis, siis tänavu on Maik-Kalev Kotsari roll South Carolina meeskonnas oluliselt tõusnud. Eelkõige rünnakul. Kahe hooaja vahel lahkusid South Carolinast mitmed põhitegijad, mistõttu teatas peatreener Frank Martin juba varakult, et Kotsarile lasub suurem vastutus. Nüüd, pärast seitset mänguvooru, võib öelda, et nõnda on ka läinud. KenPom.com´i statistika näitab, et eestlane mängib keskmiselt 69,7 protsenti kogu meeskonna mänguminutitest. Mullu oli sama näitaja 59,5. Lisaks võtab Kotsar võistkonna visetest 22,9%, mis on 8,1 võrra rohkem kui eelmisel aastal.

Märkimisväärne on ka see, et meie mees kuulub kümnest erinevast South Carolina viisikust seitsmesse.

Oma võimalust on Kotsar ka heldelt ära kasutanud, sest ta keskmine punktisaak on mulluselt 5,8 pealt tõusnud 11,1-le. Tema mänguaeg on kasvanud umbes kolme minuti võrra. "Ta on suvel kõvasti oma kaugviske kallal tööd teinud. See aitab meil mängu laiali tõmmata ning annab rünnakul rohkem ruumi," kiitis meeskonnakaaslane Hassani Gravett Kotsarit GamecockCentral´ile antud usutluses. Kuigi üleliia palju pole korvialune jõud veel kolmeseid proovinud, siis eelmises kohtumises tabas ta kaare tagant 2/2. Kogu hooaja saldo on praegu kaugelt 8/3. "Meil on sel aastal meeskonnas päris kõvasti liikuvust. Vastastel tuleb meie mängijaid ka korvist eemal peale võtta. Ta (Kotsar) on ka palliga päris osav," jagus ka peatreener Martinil eestlasele häid sõnu.