Siiski päris ideaalse võistlusega täna veel tegemist polnud. "Realiseerisin kõik, mis mul oli, aga samas, kui rajal ikka raskeks läheb, siis ei saa päris sellist tunnet kätte, nagu võiks," tunnistas Zahkna, et suusarajal jäi üht-teist sisse.

"Väga kõva! Hea, et kohe esimese etapiga asja kätte sai," kirjeldas Zahkna Õhtulehele telefonitsi esimest emotsiooni. Ta ei salga, et pärast üleeilse 20km individuaaldistantsi 75. kohta, oli tänane 34. positsioon positiivseks üllatuseks.

"Seda, et keha valutab, aga annad ainult gaasi juurde, ei olnud täna kordagi. Pigem oli algusest lõpuni kontrollitud sõit. Nii-öelda ära ei läinud, kuigi võinuks. Teadsin, et tuleb punktide peale sõit. Oleks võinud gaasi anda nii, et hapet lendab, aga polnud valmis veel maksimaalselt valu kannatama."