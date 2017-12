Kuigi Punased polnudki mänguliselt ehk nii palju üle, siis oma võimalused realiseeriti hästi. Ots tehti lahti pooltunni möödudes, kui kaks esimest väravat tulid väga lühikese vahega vastavalt 30. ja 31. minutil. Täpsed olid Emre Can ja Roberto Firmino.

Juba enne kohtumist oli teada, et Ragnar Klavanil oli tervisega probleeme. Küll aga mahtus Eesti koondislane vahetusmeestepingile. Kuivõrd vigastusega on eemal ka Joel Matip, pidi keskkaitses Dejan Lovreni kõrval koha sisse võtma poolkaitsja Emre Can.

Ühtlasi pole Liverpool kõikide sarjade peale viimases kaheksast mängust kaotanud ainsatki. Premier League´is on 15 vooruga kirjas 29 punkti, mis annab neljanda koha.

Samal ajal peeti veel hulgaliselt kohtumise, kui kõige üllatavam tulemus tuli Watfordist, kus Tottenham ei suutnud enamat 1:1 viigist kohaliku meeskonnaga. Hooaega hästi alustanud Spurs pole nüüd viimases kolmes mängus võidurõõmu tundnud.

