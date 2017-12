Ühtlasi oli see PSG-le kõikide sarjade peale hooaja esimeseks kaotuseks. Kusjuures võimsa seeria jooksul oli 21 mängust võidetud koguni 19 ja viigistatud kaks!

Koduses liigas see siiski suurt midagi ei muuda, sest edu teist kohta hoidva Marseille ees on 10 punkti. Strasbourg tõusis võiduga aga väljalangemistsoonist 14. kohale.