KAHEVÕISTLUS

Nüüd on ka teised meie mehed mäest alla tuhisenud. Han-Hendrik Piho hoiab praegu päeva nõrgima ehk 96-meetrise õhulennuga viimast kohta. Küll on aga meeldiv tõdeda, et Tiirmaa (122 meetrit) on end lõppvõistlusele hüpanud!