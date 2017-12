Madridi Real viigistas eile hilisõhtul jalgpalli Hispaania meistrivõistlustel 0:0 Bilbao Athleticuga. Reali viimase minuti võidupüüdlusi pärssis tõik, et nende kapten Sergio Ramos teenis punase kaardi.

Avapoolajal olid head väravavõimalused nii Reali Cristiano Ronaldol kui ka Toni Kroosil, kuid parim šanss langes Karim Benzemale, kelle kaheksanda minuti löök ragistas väravaposti.

Teine poolaeg jätkus võitluslikult ning omad võimalused olid mõlemal poolel. 86. minutist alates pidi Real Ramosele teise kollase kaardi toonud vea tõttu - keskkaitsja küünarnukihoop tabas õhuvõitluses Aritz Adurizi - vähemuses mängima. Muide, paljude vutiekspertide arvates oli Ramose teine kollane kaart pehmelt antud.

Muide, tolle punase kaardiga tõusis Ramos rekordimeheks. Nimelt oli tegemist tema 19. punasega Hispaania meistrisarjas, mis on liiga uus tippmark. Varasemalt jagas Ramos seda koos Pablo Alfaro ja Xavi Aguadoga.

Liigatabelis on Real 28 punktiga neljas. Liider Barcelona (36 silma) ja Madridi kuningliku klubi vahele jäävad veel Valencia (31) ja Madridi Atletico (30). Valencial on üks mäng vähem peetud.

