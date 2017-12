29aastane korvpallur Malcolm Grant on Leedu satsi BC Nevežise üks paremaid mängijaid, kuid tagamees pole viimases kahes liigakohtumises platsil käinud. Miks?

Nevežise teatel jättis Grant nädala keskel peetud lahingu Pieno Žvaigždesi vastu vahele, sest rikkus meeskonnas sisekorrareegleid ning oli haige. Palluri sõnul on see aga lausvale.

Nimelt postitas Grant Twitterisse mitu säutsu - need on nüüdseks kustutatud -, kus ta väitis, et Nevežis on palga maksmisega hiljaks jäänud. "Nevežis on ebaprofessionaalne klubi. Nad võiksid meediale öelda, kui mitu kuud nad palka pole maksnud," kirjutas ta.

"Miks valetada ja öelda, et ma olen enda arvates staar? Ei, mul on pere ning ma ei mängi tasuta! Põhjus, miks ma täna (Pieno vastu) ei mänginud, peitub Nevežise poolt tehtud lepingurikkumises ning nad arvavad, et mängijatele ei tuleks nende teenete eest maksta," lisas Grant.

Kuigi mees ei teinud kaasa ka eilses madinas Vilniuse Lietuvos rytase vastu, pole ta Leedu Korvpalliliidu andmetel Nevežisest lahkunud.