13-kordne murdmaasuusatamise maailmameister Petter Northug on nii tänavu kui ka eelmisel hooajal olnud väga kehvas vormis. Fredrik Aukland, endine suusataja ning praegune treener, usub, et 31aastane Northug on kriisis.

Viimati võistles norralane MK-sarja eile, kui ta ei pääsenud klassikasprindi kvalifikatsioonis 30 parema sekka. Norralaste peatreeneri Tor Arne Hetlandi sõnul ei tundnud Northug end imeliselt, kuigi ükski haigus teda ei kimbuta.

"Northug on praegu kriisis ning ehk peab ta treeningmetoodikat vahetama," ütles Aukland. "Arvan, et selle hooaja tulemusi vaadates on teda väga raske Davosi ja Toblachi MK-etappidele kaasa võtta."

Norra koondisest eraldi treeniva suusakuninga juhendaja Stig Rune Kveen ütles, et loodetavasti jõuab tema hoolealune paarinädalase treeningtsükliga taas heasse vormi.