Jaapanis Fukokas joostud maratoni võitis norralane Sondre Moen, kes püstitas 2:05,48ga uue Euroopa rekordi.

Moen edestas lähimat jälitajat Stephen Kiprotichi - ugandalase näol on tegemist Londoni olümpiavõitja ja 2013. aasta maailmameistriga maratonis - minuti ja 22 sekundiga. Poodiumi viimasele astmele tõusis Jaapani maratoniajaloo paremuselt viiendat aega näidanud Suguru Osako, kes kaotas Kiprotichile kõigest üheksa sekundit. Muide, Osako parandas oma isiklikku rekordit ligi kolme minutiga.

"Olin enesekindel, et suudan joosta 2:07, heal päeval võib-olla 2:06. Ilm oli hea ning "jänesed" (jooksjad, kes teevad tempot ja hoiavad seda üleval - toim.) tegid väga head tööd. Jooksu lõpuosas oli mul palju energiat," kommenteeris Moen. "Jooksin täna 2:05, aga ma pole kindel, kas Norras saadakse aru, kui hea see aeg tegelikult on."

Enne Moeni oli Euroopa rekordi omanikuks Keenias sündinud, aga rahvusvahelisel areenil Türgit esindav Kaan Kigen Özbilen (sünninimi Mike Kipruto Kigen), kes sai mullu Lõuna-Koreas toimunud Souli maratonil kirja aja 2:06,10.