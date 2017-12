Daamil on kaks kavaleri, üks neist puujalaga. Kui naine rasedaks jääb, küsib ta mõlemalt, kumb on nõus end lapse isaks tunnistama. Mees, kellel on puujalg, teeb ettepaneku lahendada see küsimus nii:

"Kui laps sünnib puujalaga, siis olen isa mina. Kui mitte, siis see teine härra."