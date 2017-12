Neljapäeval tabas Roland Lessingut vahetult enne tavadistantsile startimist ebameeldiv üllatus, kui mõned minutit enne stardipauku avastas sportlane, et tema suusad on stardikoridorist kadunud. Tänaseks on suusad leidnud tee tagasi koju.



"Keegi tõi nad vaikselt salaja ukse taha tagasi," sõnas Indrek Tobreluts, vahendab ERRi spordiportaal. "Keegi ei tulnud vabandama. Ju oli nii häbiväärne lugu, et hiiliti sel ajal, kui kedagi ei olnud. Loomulikult hea, et Roland sai võistluspaari tagasi, aga kummaline lugu, millele seletust ei ole."



Rene Zahkna varusuuskadega rajale läinud Lessing lõpetas neljapäevase meeste 20 km eraldistardist sõidu meie meestest parimana, kui lõpetas 65. kohaga (3; +8.09,2).