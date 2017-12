Kokku viiel hooajal Manchester Unitedi jalgpallimeeskonda kuulunud Eric Cantona arvab, et just tema oleks pidanud 2013. aastal, pärast Sir Alex Fergusoni taandumist klubi eesotsast, saama vutihiiu uueks peatreeneriks.



Teatavasti on Manchesteri tippklubi pärast Fergusoni lahkumist tüürimas juba kolmas peatreener, kui pärast David Moyesi ja Louis van Gaali anti teatepulk Jose Mourinhole.



Kuigi portugallasse juhendamisel võideti mullu näiteks Euroopa liiga, pole 51aastase Cantona arvates United endiselt tipptasemel meeskond.



"Ainult mina oleksin suutnud neid võidulainel hoida [pärast Fergusoni lõpetamist]," sõnas prantslane Inglismaa meediale. "Mitte keegi teine, ainult mina."



"Naaseksin tippjalgpalli ainult Manchester Unitedit juhendama, aga nad ei taha mind. Võib-olla selle pärast nad ei võidagi Premier League'i," sõnas Cantona.