Alar Varraku lahkumine BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna peatreeneri kohalt tõi kaasa ka abitreener Martin Müürsepa lahkumise ning nüüd on meisterklubist edasi liikumas ka noor lootus Matthias Tass, kelle vastu tunneb huvi TTÜ.

"Ma pole neil päevil suhelnud ei Kalevi ega Matthiase endaga, kuid tema kauaaegne treener Sixten Tomingas küsis, kas TTÜ on temast huvitatud," rääkis TTÜ meeskonna abitreener ja mänedžer Raido Ringmets Õhtulehele. "Ma ei teaTassi ja Kalev/Cramo vahelise lepingu juriidilisi nõkse. Me ei ole tahtnud seda teemat torkida, pole meie stiil teisi mängijaid ära tõmmata. Aga kui ta on vaba mees, võtaksime ta endale."

Kalevi endine peatreener Alar Varrak rääkis teisipäevases Õhtulehe korvpallisaates "Viies veerandaeg", et ühel Kalevi mängijal on lepingu kohaselt luba lahkuda, kui tema enam klubis ei jätka. See mängija on Tass.