Sunderlandi jalgpallimeeskonnas on hetkel rasked ajad. Mullu Inglismaa kõrgliigast välja kukkunud klubi istub hetkel esiliigas eelviimasel positsioonil, kuid tiimist endast masendavam on nende ühe fänni käitumine viimasel mängul.



Laupäeval kaotas Sunderland koduväljakule Readingule 1:3, mis tähendab, et Põhja-Inglismaa klubi pole tänavuse kalendriaasta jooksul võitnud koduväljakul endiselt ühtegi liigamängu. Meeskonna viimane liigavõit Stadium of Light'ilt pärineb 2016. aasta 17. detsembrist, kui võideti Watfordi 1:0.



Pärast seda on Inglismaa kõrgliigas ja esiliigas kokku pallitud koduplatsil 20 korda ning selle perioodi saldo on nukker 0 võitu, 8 viiki, 12 kaotust.



Ometi räägivad Sunderlandi fännid meeskonna foorumis pärast viimast 1:3 kaotusmängu rohkem idiootsest fännist, kes mängu ajal oma püksid jalast kiskus ja number kahega hakkama sai.



Kasutaja shieldsdan86 kirjeldas kaaspoolehoidja tegevust foorumis järgnevat: "Täna, ta lihtsalt lihtsalt lasi oma püksid alla, läks kükki ja punnitas selle välja. Kõik inimesed tema ümber lihtsalt lahkusid. Pärast seda ta tõmbas püksid tagasi üles ja lihtsalt seisis seal. Seejärel tulid turvatöötajad ja viisid ta minema. Üks laps eesreast nägi seda junni ja lihtsalt oksendas meie ritta."