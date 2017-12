Laskesuusatamise meeste 12,5 km jälitussõidus täna 47. koha saanud Kalev Ermits on suusarajal näidatud hooga rahul, kuid laskmine paneb jätkuvalt pead vangutama.



Numbri alti 49 rajale pääsenud Ermits eksis esimeses kolmes tiirus vaid korra, kui möödalask läks kirja teises lamadestiirus. Stabiilse püssiseeria tulemusena jõudis eestlane viimasesse lasketiiru juba 33. kohalt.



Paraku jäi viimases püstitiirus viiest märgist püsti neli ning pärast trahviringidelt naasmist võis eestlase nime leida juba 50. kohalt. Viimase 2,5 km ringiga suutis Ermits kolme koha võrra siiski tõusta ning finišeeris 47ndana, kaotust võitjale Martin Fourcade'le 3.51,5. Suusarajal näitas eestlane paremuselt 35. aega, kaotades parimale Johannes Thingnes Böle ühe minuti ja 20 sekundiga.



“Hea suusk ja igati normaalne sõit,” võttis Ermits biathlon.ee leheküljel suusarajal toimunu kokku. Küll aga ei saa täna sama öelda lasketiirus tehtu kohta.

“Treeningutel olen lamadestiiru kontrolli alla saanud,” analüüsis Ermits. “Võib öelda, et tegelikult on viimaste aastate stabiilseim seis lamadestiirudes praegu. Mõni läheb ikka mööda, kuid kindlus on oluliselt suurem,” lisas ta.

“Olin ise juba selleks hetkeks [viimaseks tiiruks] veidi väsinud ning ei kontrollinud enam relva liikumist nii hästi,” analüüsis Ermits viimast lasketiiru. “Viimane tiir läks täna lihtsalt aia taha,” nentis ta.