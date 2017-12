Endine Venemaa antidopinguagentuuri RUSADA ametnik Vitali Stepanov, kelle abil on praeguseks dopingukaristuse saanud mitmed Venemaa sportlased, sõnas Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele (ROK), et Venemaa tuleks 2018. aasta olümpiamängudelt kõrvale jätta.



Nimelt otsustab ROK teisipäeval, kas lubab Venemaa sportlastel võistelda oma riigi lipu all tuleva aasta PyeongChangi olümpial, keelab neil täielikult võistlemise või tuleb kasutusele sarnane süsteem tänavuse aasta kergejõustiku MMiga, kus oma puhtust tõestanud sportlased saavad startida kui neutraalsed sportlased.



ROK komisjonile adresseeritud kirjas sõnab Stepanov, et Venemaa lubamisega olümpiamängudele tehtaks liiga sadadele sportlastele, vahendab BBC.



"Kui nendel sportlastel lubatakse 2018. aasta olümpiamängudel osaleda, suurendab see ebaõiglust nende puhaste sportlaste suhtes, kes niigi juba palju kannatama on pidanud," kulges kiri. "Kui teil on vähegi julgust seda otsust vastu võtta, siis tehke seda. Teie otsus võib saada olümpiaalaloo üheks võimsaimaks triumfiks."



Stepanov oli koos oma abikaasa Julia Stepanovaga üheks põhiliseks vilepuhujaks 2014. aastal ilmunud sakslaste dokumentaalfilmis, kus väideti, et 99% Venemaa sportlastest kasutavad dopingut. Praegu viibib endine RUSADA töötaja USAs.