Praegu USAs Anaheimis viibiv ning tõstmise MMiks valmistuv Mart Seim pole ilma sponsoriteta suurvõistlusele tõenäoliselt sõitnud.



Eesti tõstmisliidul on juba aastaid maksmata võlad, mille alged pärinevad 2013. aastast, kui Tallinnas korraldati noorsoo vanuseklassi EM. Kuigi praeguseks on inimesed alaliidus vahetunud, vana president Jaan Talts juunior on liidu eesotsast kadunud ning uueks presidendiks on Ain Põder, ei tähenda see, et alaliidu rahaline seis oleks paranenud.



„Üks sponsor andis Mardile alaliidu kaudu 5000 eurot, sellest saime kätte 2500. EM-pronksi eest teenis Mart 2500-eurose preemia, see raha on samuti saamata," sõnas treener Alar Seim täpsustades, et olukorra eest peaksid vastutama siiski eelmine president ja peasekretär.



