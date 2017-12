Jalgpalli Inglismaa kõrgliigas noppis oma kolmeteistkümnenda järjestikuse võidu tabeliliider Manchester City, kes alistas pärast 0:1 lõppenud avapoolaega West Ham Unitedi 2:1.



West Ham läks kohtumist juhtima avapoolaja lõpus, kui täpne oli Angelo Ogbonna. Ometi sellest ei piisanud, et marulise hooga City't võiduteel väärata. Manchesteri sinisele meeskonnale tõid kolm võidupunkti Nicolas Otamendi ja David Silva, kes olid täpsed kohtumist 57. ja 83. minutil.



Võiduga kordas City ühtlasti Premier League'i võiduseeria rekordit. Varem on kuraditosin järjestikust mängu võidurõõmu maitsnud vaid Londoni suurklubid Chelsea (hooajal 2016/17 - võitsid tiitli) ja Arsenal (hooajal 2001/02 - võitsid tiitli). City'l on võimalus rekord enda nimele võtta järgmisel pühapäeval, kui Old Traffordil minnakse vastamisi linnarivaal Manchester Unitediga.



Teises tänases kohtumises tegid Bournemouth ja Southampton 1:1 viigi.



Liigatabel: