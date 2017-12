Pole just liiga palju spordialasid, kus Eesti saab uhkustada olümpiavõitjaga. Üks neist on üksikutel entusiastidel baseeruv kiiruisutamine. Ants Antsoni poole sajandi tagustel vägitegudel on nüüd järgijad Marten Liivi ja Saskia Alusalu näol!

Käesoleva kümnendi alguses Eesti tolmu jalgelt pühkinud Alusalu hellitas Inzelli kiiruisuakadeemias õppides juba 2014. aasta Sotši talimängudele pääsemise lootust, kuid see veel ei õnnestunud. Nüüd võib päästerõngaks osutuda ühisstardist sõit, kus Alusalu jõudis läinud nädalavahetusel peetud Calgary MK-etapil finaali, mis peetakse Eesti aja järgi esmaspäeva esimesel tunnil.

Kaks Eesti rekordit

Ent olümpiakohta silmas pidades tegi Calgarys hoopis kõvema avalduse 20aastane Liiv, kes pälvis 1000 meetris Eesti rekordiga 1.08,70 B-tugevusgrupis 14. koha. Liiv harjutab välismaal kolmandat talve. Mõlemad uisutajad on mõistagi pärit Adaverest, kus ala hoiab elus fanaatiline entusiast Väino Treiman.