Suusahüppaja Martti Nõmme (24) hooaeg on alanud lubavalt. MK-punkte veel ei ole, kuid Ruka suurel mäel saavutatud 39. koht tähistab noormehe senise karjääri parimat tulemust.

Avaetapil Wislas piirdus Nõmme küll kvalifikatsiooniga, ent põhivõistlusest jäi puudu napid 1,3 punkti. Selge see, et 54. ja 39. koht ei talletu Eesti spordimuuseumisse, aga mehe enda sõnul näitasid nood etapid, et tööd on tehtud õiges suunas. „Tegelikult olid hüpped täiesti keskpärased, pigem kehvapoolsed,“ ütleb Nõmme ausalt.

Näiteks möödunud hooajal ei pääsenud Nõmme kordagi MK-sarjas kvalifikatsioonist edasi ehk 50 sekka. Seega pakub rõõmu, et keskpärase soorituse kiuste õnnestus tal elutulemus välja võluda. „Sain motivatsiooni ja enesekindlust, et tipp ei ole enam kaugel. Olen sellele lähemal kui kunagi varem,“ lausub ta.

Ja lisab: „Hüpete tehniline pool on võistlustel nii heaks läinud, vead on minimaalsed. Väga väikestes asjades on päris palju meetreid kinni. Näiteks Rukal hüppasin natuke ilma jalata. See tähendab, et otsa peal tõukeliigutuse lõpp ei toiminud, puus ei liikunud piisavalt välja.“