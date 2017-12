Ilmselt hoidis nii mõnigi Liverpooli fänn laupäeval hinge kinni, kui ta nägi, et peatreener Jürgen Klopp saadab Brightoni vastu keskkaitsekolmiku Dejan Lovren, Emre Can (poolkaitsja) ja Georginio Wijnaldum (poolkaitsja).

Can on karjääri jooksul varemgi keskkaitset lappinud, kuid hollandlane polnud iial alumises liinis rüganud. Et kus on meie Ragnar Klavan ja miks mängivad tema koha peal suvalised poolkaitsjad? Lõplikku tõde teab vaid Klopp, kuid ilmselt istus Klavan pingil põhjusel, et polnud nädala keskel põetud haigusest veel piisavalt taastunud. Ekstreemse trio mängitamiseks aitas soodsat pinnast künda ka kamerunlase Joel Matipi vigastus, mis võib ta jaanuarini platsi kõrvale jätta, ning inglase Joe Gomezi haigus.

Aga fännid ei pidanud pettuma. Hoolimata kuuest vangerdusest (võrreldes kolmapäevase Stoke City mänguga), tegi Liverpool Inglismaa meistrivõistluste 15. vooru kohtumises võõrsil Brightonile uut ja vana ning kirjutas tabelisse 5:1 võidu. Ühtlasi pole Liverpool kõikide sarjade peale viimasest kaheksast mängust kaotanud ainsatki. Kusjuures viimase kuue liigamatšiga on löödud 19 väravat.