Sel nädalavahetusel toimus Venemaal suur võrkpallinädalavahetus, kui karikavõistluste Final Four'iga selgitati idanaabrite juures tänavune tšempion.



Nelja meeskonna seas jahtis kõige säravamat medalit ka Eesti koondise peatreener Gheorghe Cretu. Lisaks rumeenlase hoolealustele Belgorodi Belogorjest olid karikasarjas ennast poolfinaali mänginud Kemerovo Kuzbass, Kaasani Zeniit ja Novosibirski Lokomotiiv.



Paraku kaotasid Cretu hoolealused laupäeval Soome koondise peatreeneri Tuomas Sammelvuo juhendatavale Kemerovo Kuzbassile 0:3 (17:25, 20:25, 21:25).



Päev pärast kaotust andis Cretu klubi juhtkonnaga kohtudes mõista, et soovib peatreeneri kohalt lahkuda, mille meeskonna president Gennadi Šipulin ka rahuldas, teatab klubi oma koduleheküljel.



Cretuga koos Venemaale läinud statistik Alar Rikbergi jätkamine Belgorodis on veel lahtine.



Meeskonna juhendamise peaks üle võtma Aleksander Bogomolov, kes treenis klubi ka hooaja eel, kuid oli terviseprobleemide tõttu sunnitud kõrvale astuma. Bogomolovi esimene kohtumine Belgorodi eesotsas on nädala keskel CEV karikasarja mäng Sofia CSKAga.



Venemaa kõrgliigas hoidis Belgorod 13 vooru järel teist kohta ning neil oli liider Kaasani Zeniidiga sarnaselt tabelis kirjas 12 võitu ning 1 kaotus.