KORVPALL

Hommik! Üheksa ja poole tunni pärast algab VTB Ühisliigas Moskva CSKA ja Kalev/Cramo vaheline korvpallimatš. Venemaa korvpalli au ja uhkus on tänavu tavapäraselt suurepärases hoos ning Ühisliigas ollakse seitsme vooru järel kaotuseta. Esikohta hoitakse ka Euroliiga põhihooaja tabelis, kus Moskva tiimil on kirjas kaheksa võitu ja kaks kaotust.

Kokku on CSKA tulnud seitse korda Euroliiga tšempioniks, lisaks on nende nimel 24 Nõukogude Liidu meistritiitlit ning sama palju Venemaa meistritiitleid. Ühisliiga nime kandev turniir toimub tänavu kümnendat korda ning seni on vaid korra juhtunud, et Moskva CSKA seda ei võitnud – hooajal 2009-10 kaotati finaalis Himkile.