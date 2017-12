Ameerika jalgpalli profiliigas NFL läheb endiselt kehvalt Margus Hundi tööandjal Indianapolis Coltsil. Eesti aja järgi pühapäeva hilisõhtul jäädi võõral väljakul 10:30 alla Jacksonville Jaguarsile.

Hunt kuulus taas Coltsi algkoosseisu ja murdis kolmel korral maha vastase ründaja. Indianapolise meeskonnal on nüüd kirjas üheksa kaotust ja kolm võitu, mis jätab nad AFC lõunadivisjonis neljandale ehk viimasele kohale. Liidritel Tennesse Titansil ja Jaguarsil on kaheksa võitu ja neli kaotust.

Kui Colts peaks järgmisel nädalal kaotama Buffalo Billsile, saab kindlaks, et tänavu play-off’i ei pääseta. Hundi koduklubi jaoks on tegemist lähiajaloo ühe kehvema hooajaga – sel sajandil on kahekohalise kaotuste arvuni jõutud kahel korral: aastal 2011 (14 kaotust) ja 2001 (10 kaotust).

Põhihooaja lõpuni jääb veel neli mängu.