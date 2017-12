Värske videoblogi vahendusel saab kaasa elada, kuidas Kelly ja Henry Sildaru käisid esmakordselt vaatamas äsja linastunud filmi „This is Home“, kus nad ise samuti kaasa teevad.

Austrias külastati ka Red Bulli muuseumit. Maailma suurim energiajoogitootja on suure osa turundusest suunanud just spordimaailmasse ning muuhulgas said Sildarud tutvuda vormel-1 autoga ja paljude muude mootorisporti puudutavate masinatega. Elevust tekitas loomulikult Felix Baumgartneri miniraketti, millega ta 2012. aastal ligi 40 000 meetri kõrgusele sõitis ja seejärel alla alla hüppas.