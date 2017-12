Sel nädalavahetusel leidis Rootsis Jönköpingis aset üks maailma suurimaid videomängu ja e-spordi üritusi DreamHack Winter 2017, mille raames toimus ka „Dota 2“ DreamLeague Season 8 turniiri finaal. Turniiril osutus võidukaks Team Secret, kelle kapteniks on vaieldamatult Eesti edukaim e-sportlane Clement „Puppey“ Ivanov. Viimati saavutas Secret nii suure võidu üle-eelmisel hooajal, kui suudeti võita Shangai Major.

Turniir kuulub „Dota 2“ looja Valve'i poolt kinnitatud Major turniirde hulka, mis tähendab sellele automaatselt 500 000 dollari suurust auhinnafondi ning võimalust teenida suurel hulgal kvalifikatsioonipunkte „Dota 2“ kõige olulisemale turniirile – The International. Auhinnafondile lisandus ka turniiri enda poolt panustatud osa, mis kokku tegi summaks miljon dollarit. Sellest läks Team Secretile võidu puhul pool ehk 500 000 dollarit.

Team Secret näitas, et on tippvormis ning esikoha saavutamine tuli meeskonnal üpris libedalt. Ilma kaotuseta suudeti alistada Põhja-Ameerika ning Hiina tippmeeskonnad Evil Geniuses ja Newbee. Et kindlustada positsioon finaalis, pisteti rinda hetkel ühe parima ning eelmise The Internationali võitnud võistkonnaga Team Liquid, kes alistati poolfinaalis tulemusega 2-1. Liquid suutis end aga kaotajate ringist siiski finaali mängida, mis tähendas kordusmatši. Finaalis oli esikoha saavutamiseks tarvis kolme võitu ning sellega Secret ka hakkama sai, purustades Liquidi 3-0.

Lisaks auhinnarahale teenis Secret ka 750 kvalifikatsioonipunkti, mis tõstab nad hetkel punktitabelis esikohale. Hooaeg on küll veel alles algfaasis, sest tegemist oli teise Major võistlusega (kokku on neid hetkel planeeritud 11), kuid siiski on meeskonna tugev algus muljetavaldav, eriti peale üsna kesist mõõnaperioodi 2016/2017 hooajal. Saab näha, kuidas Team Secret järgnevatel turniiridel võistleb ning kas favoriidistaatust suudetakse hoida kuni suveni, mil leiab aset järgmine The International suurvõistlus.