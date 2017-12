Pärast Giro d’Italia ametlikku esitlust ja rajakaartide avaldamist said Iisraeli juhtivpoliitikud väga pahaseks ning õhus oli variant, et valitsus tühistab oma toetuse aasta esimesele suurtuurile, mille kolm esimest etappi sõidetakse juudiriigi pinnal.

Nimelt oli avaetapi, individuaalse eraldistardi kaardile märgitud toimumiskohaks Lääne-Jeruusalemm. Iisraeli ametliku retoorika kohaselt pole olemas Jeruusalemma ida- ega lääneosa, vaid pealinn kuulub tervenisti Iisraeli koosseisu. Iisrael vallutas Jeruusalemma idaosa Jordaanialt pärast Kuuepäevast sõda 1967. aastal ja annekteeris piirkonna. ÜRO nimetas toimingut illegaalseks ja ka rahvusvaheline üldsus ei kiitnud seda heaks, vahendab rattauudised.ee.

Iisraeli spordiminister Miri Regev ja turismiminister Yariy Levin saatsid uudisteagentuurile AFP avalduse, kus seisis, et Girot korraldava ettevõtte RCS-i sõnakasutus on Iisraeli valitsusega sõlmitud lepingu rikkumine ning et “pealinnas ei eksisteeri ida- ja lääneosa”. Regev ja Levin lisasid, et kui sõnastus ei muutu, siis Iisraeli valitsus Girot ei toeta.

Giro direktori Mauro Vegni sõnul ei olnud Lääne-Jeruusalemma kasutamine mõeldud poliitilise tagamõttena, vaid silmas peeti eelkõige geograafilist tähendust, et teha huvilistele võistluse kohapeal jälgimine võimalikult lihtsaks. “Midagi reaalset ei juhtunud. Oli palju suitsu, kuid mitte tuld,” lausus Vegni, kes lasi “Lääne-Jeruusalemma” muuta “Jeruusalemmaks”.