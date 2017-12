Oktoobri alguses taas Müncheni Bayerni jalgpalliklubi peatreeneriks saanud Jupp Heynckes avaldas, et ta pole meeskonnaga sõlminud ühtegi lepingut.

Saksamaa suurima klubi juhid otsustasid Carlo Ancelotti teenetest loobuda ja hooaja lõpuni asus tiimi juhtima just Heynckes. 72aastane legend on tiimi tüürinud ka aastatel 1987-91, 2009 ja 2011-2013. Nüüd avaldas mees üllatava fakti.

„Võin öelda, et ma pole Bayerniga ühtegi lepingut allkirjastanud,“ vahendab Bild tema sõnu. „Minu jaoks on see täiesti teisejärguline. Härra Dreesen (klubi finantsjuht – toim) tuletab mulle pidavalt meelde, et käiksin tema juurest läbi ja saaksime paberid allkirjastatud, kuid ma pole selleks lihtsalt aega leidnud. Olen varasest hommikust hilisest õhtuni meeskonna juhendamisega hõivatud.“

Ajalehe andmetel on leping siiski klubi poolt valmis tehtud ja hetkel jääb asi vaid selle taha, et Heynckes ühel päeval aega leiaks ja klubi kontorist läbi käiks.