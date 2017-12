Kuigi tegemist oli üle Nõukogude Liidu laiunud suure klubi osaga, siis tunnistab Pikkuus, et see ei pruukinud olla kõige ideaalsem koht spordi tegemiseks: „Ehk oleks armees paremad tulemused olnud?“

Ka täna hoiab vanameister meie ralliässade Ott Tänaku ja Martin Järveoja tegemistel silma peal. „Eks ikka. Ma jälgin kõike sporti, mitte ainult rallit ja rattasõitu. Eile vaatasin näiteks suusatamist.“ Eestlaste edulugu jälgib ta suure uhkusega. „See viib ju Eestit edasi? Kas Austraalias teaks keegi Eestist midagi? Ilmselt ei teataks. Aga kui Eesti on igal pool nähtaval, siis viib see meid edasi. Mitte ainult rallisõit, vaid kõik Eesti teod on tähtsad.“

Mida arvab Pikkuus aga viimasel ajal levinud arutelust, kus jääb segaseks, kas Tänak peaks aasta parimate sportlaste valimisel kandideerima individuaalsportlase või meeskonnana. „Ma ei oska kohe öeldagi. Põhimõtteliselt on tegemist üksikalaga, mitte isegi meeskonnaga. Ralliautos oled kahekesi üks ja sama mees. See on tervik – üks peab teist usaldama. Kui ei usalda, siis ei saagi sõita. Kokkuvõttes on see ikkagi meeskond, sest üks ilma teiseta midagi teha ei saa,“ jõudis Pikkuus kindlale järeldusele.