Dünamost rääkides tunnistas Salumäe, et see spordiklubi mängis tema elus väga suur rolli. „Esiteks olen alati öelnud, et mul väga vedas Dünamo juhi Ivar Hallopiga. Ta oli väga hea juht ja suhtleja. Kuigi ta oli seotud Moskvaga, siis oskas ta nii mitmelgi juhul selle kõrvale jätta ja seista sportlaste huvide eest. Dünamo on minu jaoks olnud üks teekond olümpiamedaliteni,“ rääkis ta.

Kokku on dünamolased võitnud koguni 17 olümpiamedalit, millest kaks kuuluvad just Salumäele. „See (17 medalit - toim) on kolossaalne number. Dünamo oli Nõukogude Liidu organisatsioonide hulgas tippude tipp.“

Salumäe sõnul on sarnaste raamatute ilmumine Eesti spordi jaoks ülisuure tähtusega. Just nõnda saab uutele põlvkondadele tutvustada, millega meie spordi suurkujud hakkama on saanud. „Siin hakkavad suurt rolli mängima spordiajaloolased. Tänane üritus annab mõtlemisteemat ka kultuuriministeeriumile ja olümpiakomiteele, et sellistele projektidele õlg alla panna ja inimesi väärtustada. Praegu tehakse neid asju paljuski põlveotsas ja enda entusiasmist.“

Eesti spordis käib vahetuste aeg

Hispaanias elava Salumäe sõnul on ta Eesti spordis toimuvaga hästi kursis, sest distantsilt paistab nii mõnigi asi selgemana. Kuidas hindab ta eestlaste spordiaastat 2017? „Kaugelt vaadates näen Eestis toimuvat isegi paremini, kui kohapeal olles. Distantsilt on mõned asjad isegi palju mõistetavamad ja arusaadavamad. Ei saaks öelda, et pildike väga rõõmustav on, ka Dünamo ajaga võrreldes. Arvan, et, nagu paljudes asjades, käib ka spordis vahetuste aeg,“ arutles ta.

„Noortel peab olema aega, et jõuda tippu. Vanemad lähevad eest ära ja tekibki selline auk – arvan, et Eestis käibki just see aeg. Samas on meil üksikuid tegijaid, rohkem paistavad silma individuaalsportlased. Rõõmustajaid ikkagi on.“

Salumäe sõnul on ajad muutunud ja spordis mängib suurt rolli raha. „Üks asi on see, et tippsport on kallis. Kui palju on Eestis selliseid rajatisi, et saaks üldse kohapeal sporti teha? Raha taga on väga palju kinni. Kui paljudel vanematel on rahakotid nii paksud, et saavad lapsi mujale treeninglaagritesse ja võistlustele saata? See on väga kallis.“

Olümpiavõitja toob välja teisega aspekti, mis tänapäeva sporti mõjutab. „Lisaks peab mõistma, et tippsport on risk. Mis valikuid sa teed: kas lähed edasi ülikooli või spordiga? Kui sul ei ole taga garantiisid ja sotsiaalseid toetusi, siis on küllalt keeruline võtta vastu otsus ja öelda lapsele: mine tee jalgratast või ujumist,“ mõtiskles ta. „Tänapäeval on rohkem võimalusi enda eluteed määrata. Selle tõttu on sport natukene rohkem kõikuv.“

"See on minu raamat"

Nagu Salumäe juba ennist mainis, siis spordiraamatute ilmumine on tema jaoks väga tähtis. Ajaloo jooksul on ilmunud juba neli raamatut, mis tema elust räägivad, kuid peagi esitleb ta esimest päris enda kirjutatud elulooraamatut.

„Siinkohal nimetan ma ajakirjandust natukene lohakaks (muigab - toim). Kuidas saab olla elulooraamat number viis? Ma ei saa olla elanud viit elu," ütles Salumäe ja tunnistas, et tema elu on siiski olnud väga kirju. "See on nüüd tõeline elulooraamat, mis ühtlasi koondab ka mälestusi. See on raamat, kus räägin tõesti ainult ise.“

Ta jätkas: „Urmas Oti raamat oli valmis tehtud kolme päevaga. See oli ühe etapi kokkuvõte. Aare Kreilis käis spordilaagrites ja tegi raamatu. Viimane, Ene Veiksaare raamat, on üldse teiste räägitud.“

Peagi saab lugeda just Salumäe enda meenutusi, mis on kirja pandud tema tahtmise järgi. „Tegime raamatut peaaegu aasta aega. See on minu (rõhutab - toim) raamat. See on tõesti esimene tõeline eluloo ja mälestuste raamat. See on ja jääb.“