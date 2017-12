Sel nädalavahetusel Lillehammeris oma tänavuse MK-sarja debüüdi teinud Petter Northug otsustas pärast kodupinnal toimunud etappi võistlemisest väikese pausi võtta.



Lillehammeri sprindis Marko Kilbi järel 32. koha saanud ning seega ka punktikohalt välja jäänud kahekordne olümpiavõitja teeb oma järgmise võistlusstardi ilmselt alles 30. detsembril algaval Tour de Skil.



Norra koondise peatreener Tor-Arne Hetland sõnas kohalikule väljaandele VG, et praegusel hetkel pole Northugil haigusest tulenevalt lihtsalt vajaminevat kiirust.



"Võib juhtuda, et tal läheb 14 päeva aega enne, kui taas täiel koormusel treenida saab," sõnas Hetland. "Seejärel kulub teist sama palju veel treeningutele ja alles siis saab öelda, missuguses konditsioonis ta on. Võib juhtuda, et ka Tour de Ski jääb meil vahele, kuid olümpiale pääsemiseks on ka teistsuguseid võimalusi."



Hetlandi sõnul ei pea Northugi organism hiljuti läbi põetud haiguse tõttu tõsisematele treeningutele vastu, mistõttu tuleb koormust vähendada. "Haigus pani talle põntsu, Petter vajab lihtsalt taastumiseks aega," sõnas peatreener.



Northug jätab kindlasti vahele algaval nädalavahetusel toimuva Davosi kui ka nädal hiljem toimuva Toblachi MK-etapi.