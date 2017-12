Endine Argentina jalgpallikoondise ründaja Hernan Crespo oli aktiivne nii platsi peal kui ka väljaspool muruväljakut.



Argentina televisioonile antud intervjuus tunnistas oma mängijakarjääri jooksul nii Londoni Chelseat, Milano Interit kui ka AC Milani esindanud edurivimees, et nooremast peast nautis ta meelsati grupiseksi.



"See oli tõeline elukool," sõnas argentiinlane. "Olin noor ja kuulus. Proovisin siis kõike...või tegelt kõike mitte. Aga kasutasin oma olukorda väga palju ära ja ei jäänud millestki ilma. Pidasin siis naistega mitmeid orgiaid."



Kui mehelt küsiti, kas grupiüritustel osales rohkem mehi või naisi vastas 42aastane Crespo, et alati oli naiste osakool suurem.



2005. aastal Alessia Rossi Andraga abiellunud vutitäht oli aga kuni naitumiseni ekspert just sarvede maha jooksmises.



"Ma tegin jalgpallurina debüüdi 18 aastaselt ja oma naisega kohtusin siis, kui olin 27. Vahepealsel perioodil ei toonud ma kunagi ühtegi tüdruksõpra koju, kuni selle hetkeni olin täiesti vallaline," lausus mees.



Karjääri jooksul koondise eest 64 mängus 35 väravat löönud ründaja eredaimaks saavutuseks on UEFA karika võit Parmaga, Inglismaa meistritiitel Londoni Chelseaga ja kolm Itaalia meistritiitlit Milano Interi särgis.