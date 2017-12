Rahvusvahelise olümpiakomitee täitevkomitee peaks täna otsustama, kas ja mil moel lubada Venemaa sportlased veebruaris peetavale Pyeongchangi taliolümpiale. ROKi president Thomas Bach peaks otsuse avaldama täna õhtul antaval pressikonverentsil.

Millist vastukaja on viimase nädala jooksul tulnud laiast maailmast? Jätame Venemaa sportlased-treenerid-ametnikud siinkohal kõrvale, nende sõnum on teada.

Paljude spordialade esindajad on kutsunud Venemaad olümpialt kõrvale jätma. Niisuguse avaldusega esines BBC-le ROKi uurimise üks allikatest, Venemaa dopinguagentuuri RUSADA endine töötaja Vitali Stepanov. Kurikuulus Moskva dopingulabori endine juht Grigori Rodtšenkov aga pakkus New York Timesiga vesteldes, et puhtad Venemaa sportlased võiksid mängudel osaleda, kuid kindlasti riikliku sümboolikata.