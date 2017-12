Venemaaga seotud dopingu- ja poliitiliste teemade tõttu kostub Eestis aeg-ajalt üleskutseid suhtlust idanaabriga vähendama, konkreetselt näiteks BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonda loobuma VTB Ühisliigast.

Ühisliiga ega ka jäähoki KHLi haardega pole aga võrreldav juba 1993. aastal loodud jalgpallivõistlus Kubok Sodružestva, kus alguses mängisid kõigi 15 NSV liitu kuulunud riigi meisterklubid ning hiljem U21 koondised. Tõsi, viimati toimus see võistlus eelmise aasta alguses, tänavu polnud Venemaal enam korraldushuvi. Õhtuleht uuris jalg- ja korvpalliliidu juhtidelt, kas alaliidus on idanaabri sarjades osalemist millalgi arutatud?

„Oleme pidanud oluliseks hoida sport ja poliitika lahus,“ ütles jalgpalliliidu president Aivar Pohlak (pildil). „Sarnane on ka minu isiklik seisukoht. Perioodil viisteist ja enam aastaid tagasi, mil jalgpalliliidu juhtkonnas oli poliitmaastikul tegevaid inimesi (näiteks kuulus aastaid alaliidu juhatusse ning oli 2003-2006 ka selle president isamaaliitlane Indrek Kannik – V.A.), said need teemad kord või paar läbi arutatud, aga ka siis jõudsime alati sama vastuseni.“

Korvpalliliidu president Jaak Salumets: „EKL ei ole juhatuse tasemel seda teemat arutanud ei viimase aasta jooksul ega ka varasemalt. EKL ei tegele poliitikaga. Kuni poliitika ei sisene sporti, on VTB liiga lähiregioonis tugevaim sari. Liigas osalemine aitab Eesti koondise mängijatel tõsta kvaliteeti, mis tagab hea esinemise rahvusvahelistes mängudes.“