BC Kalev/Cramo tegi täna korvpalli VTB ühisliigas Moskva CSKA vastu südika partii, kui mängis tituleeritud konkurendiga kuni viimaste hetkedeni kui võrdne võrdsega, kaotades lõpuks 100:108.



Cramo uue peatreeneri Donaldas Kairyse jaoks oli tegemist esimese mänguga ühisliigas ning Euroliiga satsi vastu näidatud mänguga jäi leedulane rahule.



"Meeskond oli valmis CSKA-le lahingu andma. Mängu ajal suutsime edukalt oma plaani ellu viia ja mängijad tundsid ennast platsil väga hästi. Lõpus oleksime võiduks vajanud, et kodumeeskond ka veidi eksiks, aga nad on nii heal tasemel meeskond, ega andnud meile seda võimalust," sõnas Kairys pärast kohtumist. "Ma arvan, et uskusime täna endasse."



Kalev/Cramo järgmine kohtumine ühisliigas toimub sel pühapäeval, kui sõidetakse külla Minski Tsmokile.