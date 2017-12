Kui kiiruisutaja Saskia Alusalu näpistas reedel Calgary MK-etapil Eesti 3000 m distantsi rekordist kuus sekundit, ergutas kodune treener Väino Treiman teda: astusid sammu edasi, aga pead tegema veel hüppe. Ööl vastu eilset võitles Alusalu ühisstardiga sõidus välja 4. koha ning Treiman jagas rõõmu: „Nii suurt hüpet ma ei oodanud!“

Et ühisstardist sõidus loetakse esmalt sõidu kestel teenitud sprindipunkte ja alles nende võrdsuse korral lõppaega, võttis Alusalu koos oma alalise treeneri Tristan Loy'ga vastu riskantse otsuse: kohe algusest peale - täpsemalt teisel ringil, sest esimesel ei tohi kellestki mööduda - teistel eest plagada! „Raskeim oli eest ära saada, aga pärast seda saavutasin sobiva rütmi,“ lausus Alusalu, kes sõitis suure osa distantsist uhkes üksinduses ning võitis kaks esimest vahefinišit pärast neljandat ja kaheksandat ringi.

Need andsid kokku 10 punkti ning rohkem sai neid ainult kolm naist - kes olid ka sõidu lõpus kolm paremat! 16-ringilise võistluse kolmes esimeses vahefinišis jagatakse kolmele paremale vastavalt 5, 3 ja 1 punkti, suures finišis aga 60, 40 ja 20. Esikoha võttis nimekas sakslanna Claudia Pechstein.

„Eest ära mineku plaan on riskantne seetõttu, et kui hiljem grupist ringiga maha jääd, siis kaotad oma punktid,“ selgitas Alusalu. „Kui kaks vahefinišit oli juba võidetud, polnud enam vajadust ka kolmandat püüda, sest nende kümne punktiga oli neljas koht tagatud. Teistega koos grupis on oluliselt lihtsam sõita. Selle taktika juures oli raske ka finišis esikolmikukohta püüda. Tegin oma maksimumi ära - võin küll pidada seda karjääri tipphetkeks!“