Rahvusvahelise autoliidu (FIA) rallidirektor on juba aastaid rääkinud, et autoralli MM-sarja tuleks kaasajastada. Seekord võttis soomlane ette kiiruskatsete pikkused.

Mahoneni kindel arvamus on, et 50 kuni 80 kilomeetri pikkused mammutkatsed on ajale jalgu jäänud. Samuti kritiseeris ta Walesi rallit, kus polnud ühel võistluspäeval isegi hoolduspausi.

"Peaksime rallidele ühtsed tingimused seadma. Minu isikliku veendumise järgi võiks katsed olla 10 kilomeetrit pikad. Siis oleks kavas palju katseid ja sellega tõuseks ka aktiivsus sotsiaalmeedias. Mäletan, et rääkisime eelmisel aastal Mehhiko ralli 80 km pikkusest katsest. Mis seal juhtus? Mitte midagi. Inimestel hakkas igav ja nad hakkasid ralli jälgimise asemel midagi muud tegema," rääkis Mahonen väljaandele Autosport.

"Autoralli ei pöördu vanade aegade poole tagasi. See on tõeline võidusõit kruusal. Kui kaotad esimesel katsel 10 sekundit, on kõik läbi. Ei ole nii, et sõitja mõtleb, et küll ma teisel päeval alles hakkan ründama... Tänapäevased ralliautod pole loodud kestvussõitudeks. Pealegi peame autosid rohkem rallipargis näitama. Kaughooldused pole hea mõte," lisas ta.