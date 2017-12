Septembri esimeses pooles Uus-Meremaal vasaku põlve ristatisidet vigastanud Kelly Sildaru on praeguseks viibinud neli nädalat taastusravil Austrias Red Bulli keskuses. Kui esialgu sai sinna sõidetud plaaniga, et olla paigas vähemalt kolm nädalat, siis nüüd on kokkulepe kuue nädala peale.

“Õnnestus jääda aga pikemaks. Kuus nädalat on ehk maksimaalne aeg,“ sõnas Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru Delfile.

“Kui näiteks Tartus on abistanud Tauno (Koovit) meid üksinda, siis siin on pidevalt mitu spetsialisti toimetamas, kes on oma valdkonnas tipud,“ lisas ta.

