3. Kuigi Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni armastusest korvpalli vastu on palju räägitud, on väidetavalt tema lemmiksport tõstmine. “Suurele juhile meeldivad kõik spordialad, eriti aga tõstmine,” ütles Põhja-Korea olümpiadelegatsiooni liige, kui 2012. aasta Londoni mängudel võitis see riik tõstmises kolm kuldmedalit.

4. Tõstmise üks superriike oli varem vaieldamatult Bulgaaria, kust on aegade jooksul tulnud 12 olümpiavõitjat ja ühtekokku 37 medalisti. Kuldsete liivade maast jäävad ettepoole vaid kunagine NSV Liit (62 olümpiamedalit), Hiina (54) ja USA (44). Viimasel ajal ei ole aga bulgaarlaste käsi hästi käinud – dopingujuhtumite pärast jäeti Bulgaaria tõstekoondis kõrvale viimati toimunud Rio olümpiamängudest.

5. Kõigi aegade suurimaks tõstjaks peetakse kahekordset olümpiavõitjat iraanlast Hossein Rezazadeh, kelle nimel on siiani tõukamise maailmarekord 263 kg. Kui kodumaal maailma tugevaimaks meheks kutsutav tõstja keeldus pakkumisest vahetada kodakondsust ning hakata võistlustel hoopis Türgit esindama, ehitati Rezazadehi kodulinna Ardabili temanimeline staadion. Praegu tegutseb mees Iraanis poliitikuna.

6. 2008. aastal Pekingi olümpiamängudel kuldmedali võitnud Tai naistõstja Prapawadee Jaroenrattanatarakoon on olümpiavõitjatest kõigi aegade kõige pikema nimega, mis ei mahtunud ära olümpiaareeni tulemustetabloole. See ei ole tema sünnijärgne nimi, vaid nimevahetuse tegi naine pärast ennustaja juures käimist, kus tuli jutuks, et see on kuldmedali võitmise eeltingimuseks. Uueks nimeks valitu tähendab “Hea ja jõukas tüdruk”.

7. Tänaseks meie seast lahkunud kolmekordne olümpiavõitja ja viiekordne maailmameister türklane Naim Suleymanoglu kaalus ainult 63 kilogrammi ja oli vaid 150 sentimeetrit pikk, teenides sellega hüüdnime Tasku-Herakles.