18aastane korvpallur Matthias Tass soovib vähese mänguaja tõttu lahkuda Eesti meisterklubist Kalev/Cramost ja liituda TTÜga. Täna toimunud kohtumisel klubi Tassile rohelist tuld ei andnud.

Tassile andis sellise võimaluse leping, kus oli kirjas, et peatreener Alar Varraku lahkumisel võib Kalev/Cramost ära minna ka tema. Kalevi mänedžeri Kaarel Sibula sõnul on kontraht mitmeti tõlgendatav, sest ametlikult on Varrakul meeskonnaga endiselt tööleping olemas.

Tänasele kohtumisele Kalevi uue peatreeneri Donaldas Kairysega 208 cm pikkune mängija ei ilmunud, kohal olid vaid tema esindajad. Sibula sõnul kaks osapoolt kokkuleppele ei jõudnud ja praeguse seisuga Tass Kalev/Cramost lahkuda ei saa.