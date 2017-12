Pärnu võrkpall pole praegu küll sellisel tasemel nagu sajandivahetuse paiku, kuid see ei morjenda Avo Keelt ja tema hoolealuseid Challenge Cupi mängu eel. Homme minnakse kell 20.00 eksootilisel Küprosel vastamisi Paphose Pafiakosega.

Mullune Eesti karikavõitja reisis Vahemere saarele juba esmaspäeval. Ikka selleks, et kohapealsete oludega harjuda ning terve teisipäeva rahulikult vastast analüüsida. Kui Balti liigas vastased enam üllatada ei suuda, siis Lõuna-Euroopa tiimide puhul võib isegi pärast hoolikat infootsingut platsile kerges teadmatuses minna.

Kui varasematel aastatel on mõned sealsed meeskonnad külastanud eurosarju nii, et pool meeskonda on kodumaalt ning teine osa Brasiiliast kohale lennutatud, siis tänavu tundub Pärnu vastane kokkumänginud meeskonnana, kuhu kohalikke on toetama toodud vaid kolm välismaalast.